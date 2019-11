PHOTOS - Les premières neiges dans les stations pyrénéennes !

La baisse des températures et les précipitations de ces dernières heures ont permis l'arrivée des premiers flocons sur certains massifs pyrénéens, à un mois de l'ouverture officielle de certaines stations comme Ax 3 Domaines. Évidemment, il faudra des chutes bien plus importantes afin de pouvoir chausser les skis en décembre. En attendant, c'est un travail de préparation qui s'opère : "En ce moment on termine de réviser les machines, c'est pas moins de six dameuses qu'il faut intégralement démonter ici, même chose pour les remontées mécaniques", explique Cyril Bardin, responsable de la communication de la Savasem (syndicat mixte qui gère quatre stations dont Ax 3 Domaines).

"La vente des forfaits et des réservations a déjà commencé il y a quelques semaines sur internet, on des résultats qui sont plutôt bons, nous sommes en progression par rapport à l'an dernier à la même époque" ajoute Cyril Bardin. Pour Ax 3 Domaines, la période de Noël peut représenter jusqu'à 20 % du chiffre d'affaires annuel.