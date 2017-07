PHOTOS - Les trois "Vieilles canailles" ont ému le Matmut Atlantique de Bordeaux

Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc ont assuré le deuxième concert de l'histoire du Matmut Atlantique. S'il y a eu moins de spectateurs que pour Céline Dion jeudi, les 20 000 personnes présentes ont réservé un bel accueil à ces barons de la chanson française.

C'est peut-être la dernière dois que le public girondin voyait ces trois-là ensemble. Alors, l'accueil qu'il leur a réservé a été à la hauteur. Si l'ambiance est montée petit à petit, l'émotion du public et des artistes a été palpable tout au long de la soirée.

Le second concert au Matmut Atlantique a évité les quelques couacs qu'avait connu celui de Céline Dion jeudi. Pas de problème de placement inconfortable, ou d'accès au stade. Il faut dire qu'avec 12 000 spectateurs de moins, l'équation était plus simple à résoudre.

Comme promis par l'organisation, des barrières ont été installées pour fluidifier l'entrée. © Radio France - Thomas Coignac

Johnny Hallyday ont également tenu à dédier une chanson à Simone Veil, militante des droits des femmes, et ex-ministre, décédée vendredi. "On a tous quelque chose en nous de Tennessee" est devenu, le temps de quelques minutes, "On a tous quelque chose en nous de Simone Veil".

Johhny Hallyday a tenu à dédier une chanon à Simone Veil. © Radio France - Thomas Coignac

Les produits dérivés à l’effigie des trois chanteurs ont trouvé preneur. © Radio France - Thomas Coignac

Ambiance cosy pour les Vieilles Canailles. © Radio France - Thomas Coignac

Rock endiablé pour ces deux fans. © Radio France - Thomas Coignac

Le clubs des motards de Bordeaux a accompagné les voitures des artistes jusqu’au stade © Radio France - Thomas Coignac

Eddy Mitchell comptait de nombreux fans dans les tribunes. © Radio France - Thomas Coignac

Ils ne sont pas de la génération des blousons noirs, mais s'amusent quand même. © Radio France - Thomas Coignac

Le Virage Sud du Matmut Atlantique, assez bien rempli. © Radio France - Thomas Coignac

La fièvre du samedi soir à Bordeaux. © Radio France - Thomas Coignac

Jacques Durtonc, pas tout à fait incognito derrière ses lunettes de soleil. © Radio France - Thomas Coignac