PHOTOS : les ultras montpelliérains de retour à la Mosson après deux ans d'absence

Le MHSC s'est incliné ce dimanche à la Mosson 2-1 face au stade Brestois. Une défaite un après-midi d'avril quand il fait 8°C, ça ne fait pas rêver et pourtant il y avait de l'ambiance dans le stade. Les ultras pailladins faisaient leur grand retour, après deux ans d'absence en signe de protestation contre les pass sanitaire et vaccinal. Ils ont réchauffé la Butte, à grand renfort de chants, de banderoles et de fumigènes.

Des supporters heureux de retrouver enfin leur stade et leur équipe Copier

Les ultras ont défilé ensemble avant d'arriver au stade © Radio France - Nicolas Joly

Les ultras ont réchauffé la Butte et les abords du stade, à grand renfort de chants, de banderoles et de fumigènes © Radio France - Nicolas Joly

Pas de mystère, la seule tribune remplie ce dimanche, c'était celle des ultras. Malgré un match poussif, ils n'ont pas cessé de donner de la voix et d'encourager le MHSC. "La tribune est plus soudée, il y a plus d'ambiance. C'est notre tribune et jamais on ne la quittera malgré la défaite", commente Mathieu, l'un des ultras, à la sortie du match. Déçu du score, mais ravi de retrouver les siens.

Tifos et banderoles déployés en début de rencontre © Radio France - Nicolas Joly