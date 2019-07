PHOTOS - Les vitraux signés Arcabas sont installés à la basilique du Sacré-Cœur de Grenoble

Un an après la mort de l'artiste chatroussin, les derniers vitraux qu'il a imaginé pour la basilique du Sacré-Cœur de Grenoble sont en cours d'installation. Un chantier monumental qui parachève les travaux de rénovation de l'édifice.

Grenoble, France

Jean-Marie Pirot, connu sous le nom d'artiste d'Arcabas, aura vu un partie de sa dernière oeuvre de son vivant, un an après sa mort elle va bientôt être enfin achevée. Les derniers des 24 vitraux monumentaux de la basilique du Sacré-Cœur de Grenoble seront installés d'ici la fin de l'année.

Les messes sont maintenues le dimanche malgré les travaux. © Radio France - Lila Lefebvre

24 vitraux de six mètres de haut et de deux mètres de large, perchés à 25 mètres du sol de la basilique, voilà la commande passée par le diocèse à Arcabas. Le peintre, spécialiste de l'art sacré contemporain a composé sur le thème de la Création, avec des panneaux tout en couleur.

les artisans retravaillent chaque tableau à la main. © Radio France - Lila Lefebvre

Les panneaux ont été réalisés par Christophe Berthier, maître verrier à Grenoble. Avant sa mort, Arcabas avait supervisé le travail de Christophe Berthier. Pour les derniers, le créateur de vitraux a œuvré seul, à partir des peintures laissées par Arcabas. Chaque panneaux a coûté 48 000 euros, financé à l'aide d'une souscription lancée par l'Association Art, Culture et Patrimoine Sacré.

Il reste six panneaux à installer. © Radio France - Lila Lefebvre

Mais le travail n'est pas terminé, il reste six panneaux à installer, pour cela il manque encore 120 000. L'association Art, Culture et Patrimoine relance son appel aux dons. Il est également possible de financer les travaux en achetant une reproduction sur toile des vitraux d'Arcabas, signés du peintre à ce lien ou directement à la Basilique.