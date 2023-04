PHOTOS - Les voitures des films de Louis de Funès exposées au musée de l'auto à Mulhouse

Pour la première fois, le musée de l'automobile de Mulhouse rend hommage à une vedette du cinéma, l'acteur Louis de Funès. Une exposition "En vadrouille avec Louis de Funès" consacrée aux voitures emblématiques de ses films ouvre ses portes ce mercredi 5 avril.

Des scènes mythiques du cinéma français

Dans cette exposition, vous pourrez voir la célèbre DS de Fantomas, la Cadillac du Corniaud, ou bien encore la Méhari des gendarmes de Saint-Tropez. "Louis de Funès nous a quittés il y a pile 40 ans, c'est l'occasion de lui rendre hommage. Il est très connu en Allemagne et en Suisse aussi", explique Guillaume Gasser le directeur du musée, "dans l'exposition, on a beaucoup de voitures populaires et de belles Américaines". "On se remémore beaucoup de scènes avec Louis de Funès au volant, ces scènes ont marqué le cinéma français", précise Nora Ferreira la commissaire de l'exposition.

La Cadillac du Corniaud © Radio France - Patrick Genthon

La 2 CV des gendarmes de St-Tropez © Radio France - Patrick Genthon

Le taxi new-yorkais des aventures de Rabbi Jacob © Radio France - Patrick Genthon

La Méhari des gendarmes de St-Tropez © Radio France - Patrick Genthon

La 2 CV du Corniaud © Radio France - Patrick Genthon

L'exposition dure jusqu'en novembre. C'est 18 euros pour les adultes, dix euros pour les enfants.