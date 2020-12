PHOTOS - Locronan s'est illuminé pour les fêtes de fin d'année mais sans son marché

Les illuminations de Noël ont débuté ce samedi soir à Locronan (Finistère) dans des conditions un peu particulières à cause du Covid-19. Il n'y a pas de marché de Noël ou d'illuminations.

Ce sont des fêtes de fin d'année un peu particulières qui se déroulent à Locronan cette année, à cause de la situation sanitaire. Il n'y a pas de marché de Noël, pas d'animations, ni crèche, ni musée. Mais les illuminations sont bien là, de 17h à 23h tous les soirs. Le parking est réduit. Tout stationnement en dehors des espaces prévus à cet effet sera par ailleurs interdit et peut être verbalisé, en particulier le long des routes départementales 7 et 63, indiquent les autorités.

Illuminations de Noël à Locronan © Radio France - Roméo van Mastrigt