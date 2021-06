PHOTOS - Lune et python royal, L'Industrie Magnifique lance sa deuxième édition à Strasbourg

"Museum of the Moon", réplique de la Lune de l'artiste britannique Luke Jerram installée dans la cathédrale de Strasbourg.

La face cachée de la Lune se trouve dans la cathédrale de Strasbourg. Une sphère gonflable de sept mètres de diamètre érigée en pièce maîtresse de la deuxième édition de L'Industrie Magnifique. Une exposition en plein air qui s'ouvre ce jeudi 3 juin sur dix jours avec une trentaine d'œuvres originales réparties dans 20 emplacements à travers la ville.

Une Lune dans la cathédrale

Elle ferait presque de l'ombre à la grande rosace de la cathédrale de Strasbourg. Une Lune côtoie maintenant les voutes de l'édifice. Une réplique, réalisée aux cratères près, intitulée "Museum of the Moon". L'œuvre est signée de l'artiste britannique Luke Jerram en 2016, en partenariat avec la Nasa, l'agence spatiale l’Agence spatiale britannique, l’Université de Bristol et l’Association for Science and Discovery Centres.

L'ambiance lunaire se poursuit à l'extérieur de l'édifice, sur la Place du Château, aménagée en "Cosmos District". Plusieurs installations accueillent des œuvres d'art visuelles et sonores. La Place Kléber accueille, elle, un python royal de huit mètres de long.

"Le Serpent", un python royal de huit mètres filmé sur un fond noir par Bertrand Gadenne. © Radio France - Julien Penot

Pas de panique le serpent n'apparait qu'en vidéo, terré au fond d'un conteneur rose bonbon. L'animal est filmé en captivité sur un fond noir. Bertrand Gadenne a travaillé avec Arte sur le projet : "Ce qui m'intéresse, c'est de créer une mise en scène où on imagine que ce serpent puisse circuler dans les rues de Strasbourg."

Mettre en valeur le savoir-faire industriel

Derrière le travail des artistes, des mécènes. Des entreprises ont financé les œuvres d'art. Patrick Bastardoz a réalisé une Tour de Babel tout en brique et tuile. "On est dans l'utilisation des quatre éléments : la terre, le feu, l'eau et l'air", déclare le sculpteur qui s'est appuyé sur Wienerberger, société spécialisée dans la terre cuite.

"Terre de Ciel", une Tour de Babel en brique réalisée par Patrick Bastardoz. © Radio France - Julien Penot

Le projet a coûté près de 50.000 euros à l'entreprise. Un investissement qui lui permet de gagner en visibilité. "Le grand public qui est autour de cette œuvre d'art découvre que le leader mondial de la terre cuite est là, à Achenheim, à côté de chez eux, et qu'on peut être fier de nos industries", détaille Gabrielle Roy, responsable communication.