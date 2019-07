PHOTOS - Mais pourquoi la piscine flambant neuve de Villaines-la-Juhel n'ouvrira qu'en septembre ?

Villaines-la-Juhel, France

Les habitants du coin vont devoir patienter jusqu'à la rentrée. La municipalité le promet : l'ouverture est programmée pour le samedi 7 septembre. Et une grande fête sera organisée pour l'occasion. Alors, on pourrait dire que la fête a été gâchée cet été. Impossible de faire un 'plouf' dans le grand bassin, impossible de s'amuser avec les enfants dans les espaces prévus pour des jeux d'eau.

piscine de Villaines-la-Juhel en travaux © Radio France

N'allons pas jusque-là mais c'est dommage c'est certain. Alors, ce qui est en cause, c'est la résine du sol anti-dérapant autour des bassins. L'entreprise, qui a réalisé les travaux, a remarqué que le revêtement n'était pas assez rugueux. Risque de glissade trop important. La société, basée en Bretagne, et la municipalité mayonnaise sont tombées d'accord pour repousser l'ouverture, prévue initialement pour ce mois de juillet.

Piscine de Villaines-la-Juhel en travaux © Radio France

La mise en eau, les vérifications du système de filtration et les derniers contrôles techniques ont été reportées de quelques jours. Daniel Lenoir est le maire de Vilaines-la-Juhel : "j'ai préféré assurer. On aurait pu ouvrir malgré tout mais c'était faire prendre un risque aux utilisateurs. Quand je discute de la piscine avec des habitants, que je rencontre dans la rue, je leur explique la situation et me disent que j'ai raison. Il vaut mieux ouvrir dans de bonnes conditions".

Pour profiter d'une piscine, celle de Pré-en-Pail à 15 kilomètres de là, la commune de Vilaines-la-Juhel met en place une navette quotidienne gratuite. Départ à 15h, retour vers 18h.