PHOTOS - malgré la pluie, en costume et tous à l'eau pour la fête des baigneurs de Mers-les-Bains

Tous à l'eau, mais seulement si vous avez votre costume ! À Mers-les-Bains, ce dimanche 23 juillet à midi, plusieurs dizaines de baigneurs costumés à la manière "Belle Epoque" se sont jetés à l'eau. Cela pour la 21ème édition de la fête des baigneurs, qui célèbre l'art de vivre de cette période courant de la fin du 19ème siècle au début de la Grande Guerre.

Peu avant midi, à Mers les Bains, les baigneurs en costume posent pour les photos, avant d'aller à l'eau. Tout cela sous le regard de centaines de curieux. © Radio France - Céline Autin

C'est d'ailleurs la 21ème édition moderne, car la fête d'origine était justement date justement de la "Belle Epoque". C'est au début des années 2000 que la municipalité a décidé de réinstaurer cette fête populaire.

Quelques baigneuses et un baigneur prennent la pose avant de se jeter à l'eau, lors de la fête des baigneurs à Mers-les-Bains. © Radio France - Céline Autin

Au programme, plusieurs concours de costumes. Avec tout d'abord le samedi le concours enfants, ainsi qu'une nouveauté de cette année avec le défilé de costumes "Steampunk", inspirés de l'univers des inventions de Jules Verne. En levant les yeux les badauds ont également pu voir défiler une ribambelle d'avions anciens.

En ce dimanche nuageux, il fait meilleur dans l'eau à 19°C qu'en dehors. Et les baigneurs du jour ne se privent pas de le faire savoir. © Radio France - Martin Duffaut

Un ciel couvert, moins de monde, mais des sourires sur tous les visages

Mais c'est le dimanche qu'a lieu le moment le plus attendu, avec ce bain collectif en costume. Un moment réussi au regard des visages joyeux des participants. Même si selon Nathalie, parisienne qui "vient tous les ans qu'il neige qu'il vente qu'il pleuve", "on n'est pas nombreux cette année, un peu moins que l'année dernière". La faute sans doute à un ciel couvert et à une température de 17°C hors de l'eau - 19°C dans l'eau. L'année précédente, la température dans l'air était de 30°C, et de 20°C dans l'eau.

Luc et Jacques font chaque année le déplacement à Mers-les-Bains depuis la Belgique. Ils ne rateraient une édition de la fête des baigneurs pour rien au monde. © Radio France - Martin Duffaut

Une fois bien séchés, les baigneurs enlèvent leur costume de plage pour revêtir leurs plus beaux atours. Après la fanfare et autres animations, le week-end se clôture en effet avec un grand défilé costumé, prévu avec musiciens, danseurs, échassiers et chevaux.