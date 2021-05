Ils étaient plus de 200 ce dimanche à marcher entre Saint-Jean-de-Luz et Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) pour soutenir le monde de la culture. Malgré les annonces du gouvernement, qui envisage une réouverture des lieux culturels le 19 mai, les concernés ne sont pas à la fête.

PHOTOS - Manifestation du monde de la culture entre Saint-Jean-de-Luz et Ciboure

Le monde de la culture espère une reprise sans trop de dégât sur certains intermittents et avec un protocole clair

"On prend acte [de l'annonce d'une réouverture], mais ça ne veut pas dire qu'on va baisser les bras pour autant", prévient Jean-Philippe Leremboure co-directeur de la Compagnie des Syrtes, à Ciboure. Ce dimanche 2 mai, il était au milieu des 200 manifestants présents pour aller de Saint-Jean-de-Luz à Ciboure. Une action pour continuer à mettre la pression au gouvernement.

Maintenir la pression

Dans la foule, Camille, chargée de production pour des compagnies de théâtre du Pays Basque, ne se réjouit pas totalement de la reprise des lieux culturelles à la mi-mai. "Certains vont se reconvertir, parce que pour récupérer le statut d’intermittent c'est très compliqué. Donc repartir sur une année "nulle" pour ensuite récupérée l'intermittence, ça fait très long", regrette la jeune femme.

En tête de cortège, "Tous essentiels"', pour insister sur l'importance de la culture © Radio France - Nina Valette

Un discours que partage Nicolas, comédien et danseur dans une compagnie à Hendaye. "Les annonces d'aujourd'hui sont floues. On ne sait pas si les festivals vont pouvoir jouer, dans quelles conditions, avec une jauge...? Donc c'est la mort assurée pour plusieurs festivals de petites envergures qui ne pourront pas rentabiliser l’événement avec l’affluence et la buvette, comme dans le milieu rural".

C'est pour cela que les collectifs Théâtres occupés veulent maintenir la pression. Jean-Philippe Leremboure, co-directeur de la Compagnie des Syrtes, à Ciboure, demande des actions concrètes. "Cette réouverture doit être accompagnée d'un plan de soutien sinon beaucoup d'artistes vont rester sur le carreau. _On demande de reconduire l'année blanche pour les intermittents_, parce qu’ils n'ont pas travaillé depuis un an et ne peuvent pas justifier de leur 507 heures pour prétendre au statut".

Jean-Philippe Leremboure co-directeur de la Compagnie des Syrtes à Ciboure © Radio France - Nina Valette

Le collectif demande également l'abandon de la réforme de l'assurance chômage qui prévoit un changement du mode calcul des indemnités à partir du 1er juillet