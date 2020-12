PHOTOS - Miss France 2021 : votez pour votre candidate préférée

La 91e élection de Miss France aura lieu le 19 décembre. Les photos officielles des 29 candidates ont été dévoilées ce lundi 30 novembre. Découvrez-les et votez pour la Miss que vous aimeriez voir remporter la couronne.

Qui succédera à Clémence Botino ? 29 candidates de 18 à 24 ans sont en lice pour le titre Miss France 2021. La Polynésie ne sera pas représentée cette année, à cause de la pandémie, qui n'a pas permis l'organisation d'une élection régionale.

Le prix sera décerné le 19 décembre au Puy-du-Fou, lors d'une cérémonie marquant le centenaire des concours de beauté en France. En direct sur TF1, l'élection se déroulera sans public, en présence seulement des seuls 400 personnes, techniciens de production et employés du Puy du Fou, préalablement testés négatifs au Coronavirus.

Pour la 26e fois, Jean-Pierre Foucault, 73 ans, animera la cérémonie en direct, avec un jury 2021 entièrement féminin, composé d'ex-Miss France dont Muguette Fabris (1963), Linda Hardy (1992) et Sonia Rolland (2000).

En attendant les répétitions sur place, les 29 prétendantes sont isolées depuis le week-end dernier dans un grand hôtel de Versailles, notamment pour des leçons de maintien et un test de culture générale. "On a créé une bulle Covid. Les candidates sont isolées et testées régulièrement", a précisé Sylvie Tellier, directrice de la Société Miss France, lors d'une visioconférence.

Les photos officielles ont été dévoilées ce lundi. Et vous, quelle est votre miss préférée ?

Votez pour votre candidate préférée !