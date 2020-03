PHOTOS - Montez à bord de l'Airbus A380 avant son ouverture au public

C'est le plus gros avion commercial du monde : 73 mètres de long, 80 mètres d'envergure, 24 mètres de haut. Il peut transporter 528 passagers. L'Airbus A380, qu'on verra de moins en moins dans le ciel puisque le dernier sera livré en 2021 (les avions achetés par les compagnies aériennes vont bien sûr encore voler de longues années), va ouvrir ses portes au public pour la première fois à partir de samedi. Au musée Aeroscopia.

L'A320 parait minuscule à côté. © Radio France - Julien Balidas

Deux ponts, deux visions

"On l'attendait depuis un moment. L'A380 est arrivé sur le tarmac fin août 2019, on est ravis de pouvoir l'ouvrir. C'est le seul A380 qui soit aménagé et équipé pour les visites. On peut circuler sur les deux ponts. Sur le pont principal, vous avez un aménagement avec une configuration avion d'essai. Et sur le pont supérieur, un aménagement cabine. On voit la face cachée : le fuselage, l'isolation, la partie soute, le poste de pilotage, plus de 500 km de câblage électrique, etc", explique Vicenta Molinero, responsable promotion.

Exemple de configuration cabine. © Radio France - Julien Balidas

Un espoir face au coronavirus

Ces dernières semaines, le public se fait moins nombreux en raison du coronavirus. Vicenta Molinero espère que la visite de l'Airbus A380 va aider : "On a eu 50 annulations de groupes et 12 annulations d'événements depuis fin janvier. Cela représente un manque à gagner de plus de 150.000 euros. On espère que cette nouveauté va rattraper un peu cette situation qui n'est pas très favorable."

Le musée Aeroscopia accueille 180.000 visiteurs chaque année.

Le poste de pilotage. © Radio France - Julien Balidas

Deux couchettes comme celle-ci sont à disposition des pilotes. © Radio France - Julien Balidas