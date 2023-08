PHOTOS - Ne manquez pas le spectacle avec drones "les merveilles du vivant" au Pont-du-Gard

Le Pont du Gard est rhabillé en couleurs pendant tout l'été 2023. Et quelles couleurs ! Un spectacle de mise en lumière avec des drones, pour redécouvrir le monument en soirée. "50 drones lumineux viendront rendre visite au Pont du Gard et dialogueront avec la faune et la flore pour un récit en 3 dimensions.À partir d’un conte subtil et malicieux et d’une création sonore entièrement réalisée avec les éléments de la biodiversité de la vallée (faune, flore, éléments naturels du site), les drones et les contenus vidéos occupent la totalité du monument et du ciel du Site du Pont Du Gard."

ⓘ Publicité

Le spectacle est conçu par le Groupe F, Christophe Berthonneau et Caillou MV.

Pratique

Du vendredi au dimanche à 22h30 en juin et en septembre

Du jeudi au dimanche à 22h30 en juillet et en août

Durée : 20 - 25 minutes

En fonction des conditions météo (vent, pluie), le spectacle son & lumière "Les Merveilles du vivant" est susceptible d'être présenté avec ou sans drones

Attention : à partir de 22h la traversée du pont ne sera plus possible pour des raisons de sécurité.

Stationnement 9 €/ véhicule - Spectacle gratuit

Pour profiter du spectacle , prévoir une arrivée sur site au plus tard à 21h45 et privilégier le stationnement en rive gauche (commune de Vers Pont du Gard en direction d'Uzès), plutôt qu'en rive droite.

La mise en lumière du Pont du Gard «les merveilles du vivant» conçu par le Groupe F (du 17 juin au 17 septembre 2023 © Radio France - Tony Selliez

La mise en lumière du Pont du Gard «les merveilles du vivant» conçu par le Groupe F (du 17 juin au 17 septembre 2023 © Radio France - Tony Selliez

La mise en lumière du Pont du Gard «les merveilles du vivant» conçu par le Groupe F (du 17 juin au 17 septembre 2023 © Radio France - Tony Selliez

La mise en lumière du Pont du Gard «Contre-temps» conçu par le Groupe F (du 17 juin au 17 septembre 2023 © Radio France - Tony Selliez

La mise en lumière du Pont du Gard «Contre-temps» conçu par le Groupe F (du 17 juin au 17 septembre 2023 © Radio France - Tony Selliez

La mise en lumière du Pont du Gard «les merveilles du vivant» conçu par le Groupe F (du 17 juin au 17 septembre 2023 © Radio France - Tony Selliez