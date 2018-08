A Neuf-Brisach, la ville fête cette année les 10 ans du classement de la citadelle Vauban au patrimoine de l'UNESCO. A cette occasion, au coeur de cette citadelle, un musée consacré au street art ou arts de la rue a ouvert ses portes le 7 juillet dernier.

Neuf artistes ont investi les lieux avant l'ouverture, pour y créer des portraits, des fresques géantes, dans les 1.200 mètres carrés de remparts. Il y a entre autres Pure Evil, Guy Denning, Nasty, très connu pour ses graffs dans le métro. Il y a eu aussi : Seth ou encore Denis Meyers et même Jérôme Mesnager le Colmarien, père fondateur du Street Art .

A découvrir aussi le portrait de Vauban réalisé par C215, célèbre pour son portrait de Simone Veil.

Jean-Paul Sartre de plus près

Neuf-Brisach est le 2e musée de street art en France qui vient d'ouvrir, après celui des Forges de Baudin dans le Jura. Les artistes ont joué le jeu pour habiller les murs, ils ont fait comme si ils étaient dans la rue.

Ce qui a frappé, c'est la rapidité d'exécution avec les bombes de peinture . Ça a pu durer quelques heures pour certains et plusieurs semaines pour d'autres.

L'idée, c'est de venir une zone en souffrance culturelle on va dire et de réveiller du patrimoine endormi. Chaque artiste a pu peindre sur les murs et chacun avait une casemate, pour être immergé dans l'univers," Clémentine Lemaitre, la directrice du Mausa Vauban de Neuf-Brisach