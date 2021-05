PHOTOS - L'émission Ninja Warrior reste fidèle à la ville de Cannes

Le décor très imposant est en cours d'installation sur l'esplanade Pantiero. Une très belle vitrine pour la ville. La fièvre monte autour de cette émission qui marque le retour des événements d'envergure dans notre région et à Cannes en particulier. Les enregistrements vont commencer jeudi 27 mai et vont durer une semaine.

Un chantier pharaonique

5500 mètres carrés de décors sont installés sur l'esplanade Pantiero, soit une surface un peu moins grande qu'un terrain de football. 30 à 40 camions de 100 mètres cubes chacuns ont acheminé des tonnes de matériel. 80 techniciens en assurent le montage et le démontage en quelques jours. Quelques 300 personnes et candidats seront sur le décor en permanence pendant l'émission.

Montage du décor de Ninja Warrior © Radio France - Alexandre Mottot

Des nouveautés cette année

Invité sur l'antenne de France Bleu Azur Denis Brogniart l'un des animateur de l'émission nous a confié "les testeurs du parcours nous assurent cette année un niveau de difficulté jamais atteint". Il annonce également des nouveautés : des épreuves de rattrapages et des courses entre candidats. Selon lui "il n'y a plus bel écrin pour accueillir une telle émission", c'est aussi une question de fidélité ajoute-t-il.

Pourquoi la ville de Cannes?

Frédéric Carné le directeur général adjoint en charge des productions chez TF1 Productions nous confie qu'il adore venir à Cannes. D'abord à ses yeux c'est une ville internationale qui sait accueillir ce type d'événement d'envergure. Enfin c'est aussi ville très sûre sur le plan de la météo. Le temps qu'il fait est toujours un peu un pari pour les grands événements à l'extérieur de ce type. Pour installer un tel décor sur une surface à peine plus petite qu'un terrain de foot, il faut une armada de techniciens et des moyens très ambitieux.

Le professionnalisme cannois est reconnu

Le chantier ressemble à un joyeux désordre, mais ce n'est qu'une apparence. Un technicien du célèbre collectif cannois de techniciens de spectacle (We Are The Road Crew) nous explique que des corps de métiers très nombreux cohabitent ensemble. C'est le professionnalisme des techniciens cannois qui permet le montage d'une telle structure en assurant une sécurité optimale. Privé de travail depuis un an ce chantier est une bénédiction pour les intermittents cannois privés d'activité depuis un an.

Une fête populaire

La curiosité des cannois est forte, les parents et les enfants sont enthousiastes en passant devant ce décor de télévision. Et certains, notamment des hommes se sentent pousser des ailes et se verraient bien ninjas le temps de quelques acrobaties. Beaucoup proposent que ce décor soit pérennisé afin de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de tenter à leur tour l'aventure du parcours des héros.