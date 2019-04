PHOTOS - Nous avons visité le musée des Beaux-Arts de Dijon qui rouvrira le 17 mai

Dijon, France

Dans les galeries du musées, les tableaux sont encore emballés dans du plastique, posés contre les murs du musée des Beaux-Arts de Dijon. Des échafaudages sont installés en plein milieu des escaliers.

Sandrine Balan, la conservatrice en chef du patrimoine, a hâte de voir les premiers visiteurs : "Ce sont des sentiments très partagés. Il y a du stress. On va transmettre ce que l’on fait depuis des années aux visiteurs. On va lâcher ce bébé que l’on a vu grandir. On attend les réactions. On a de l’impatience."

Le musée du Beaux-Arts de Dijon ouvrira le 17 mai après une décennie de travaux. © Radio France - Victor Vasseur

Des œuvres majeurs

Dans ce musée, il faudra prendre son temps : trois à quatre heures pour tout visiter. 1 500 œuvres seront exposées, comme des peintures de Claude Monet, Gustave Courbet et Eugène Delacroix. "La nouvelle mise en scène change tout" reconnaît David Liot, directeur des musées de Dijon : "C’est extraordinaire. Quand vous avez des œuvres qui sont accrochés de façon trop serré, sur des murs qui n’ont pas été entretenu, vous avez du mal à les apprécier. Là, il y a tout un rythme scénographique qui permet de contempler les œuvres, de les voir avec recul, avec une belle lumière, c’est source d’émotion."

De l'émotion, elle en a Sandrine Balan, la conservatrice, à chaque qu'elle déambule dans les galeries : "Tous les jours, quand je viens travailler je suis émerveillé. Malheureusement, on a peu de temps pour faire de l’observation. On se rend compte que l’on travaille dans un lieu exceptionnel, au contact de collections exceptionnelles."

François Rebsamen, le maire de Dijon, au musée des Beaux-Arts de Dijon. © Radio France - Victor Vasseur

Un écrin métamorphosé

Certains tableaux, en très mauvais état, ont été totalement rénovés. "Il faut être méticuleux" prévient Thomas Charenton, adjoint au directeur du musée : "Accrocher des collections, c’est prendre un risque, de casse, de perte. On est très prudent. On ne peut pas aller plus vite que la musique dans le respect du patrimoine qui nous est parvenu il y a plusieurs siècles déjà."

Le musée des Beaux-Arts vise, dès son ouverture, plus 400 000 visiteurs par an. L'entrée du musée est gratuite.

