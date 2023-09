PHOTOS - Pape volant, Avatar... Les déguisements insolites du carnaval aérien de la Coupe Icare 2023

Le Pape a été aperçu à Saint-Hilaire-du-Touvet, puis à Lumbin ! En visite à Marseille vendredi et samedi , il a certainement voulu prendre l'air et s'envoler dans le ciel de la Coupe Icare. La 50e édition a permis à 150 pilotes (un record en termes d'inscriptions) de prendre leur envol, dimanche 24 septembre, tout en étant déguisés à l'occasion de l'Icarnaval, le traditionnel défilé aérien du festival isérois. Des milliers de spectateurs ont profité du spectacle et pu admirer les déguisements des pilotes.

Les spectateurs sont venus en nombre, dimanche 24 septembre, pour admirer le défilé aérien de l'Icarnaval. © Radio France - Romain Bitot

Le Pape était à... Lumbin pour la Coupe Icare !

Et parmi eux, celui de Simon, déguisé en Pape pour sa première participation à l'Icarnaval. "J'ai décidé de me déguiser comme ça il y a plusieurs mois, dès qu'on a su que le Pape venait à Marseille", raconte-t-il, accompagné de deux sœurs religieuses et d'un cardinal. "Les conditions météorologiques étaient optimales. J'ai pu me rapprocher de Dieu !", plaisante-t-il.

Simon (à droite) accompagné de deux sœurs religieuses et d'un cardinal. © Radio France - Romain Bitot

Un bouteille de Chartreuse volante

D'autres ont misé sur la boisson pour s'envoler. Axel a atterri à Lumbin engoncé dans une bouteille de Chartreuse. Un déguisement régional pas forcément très pratique pour piloter son parapente : "C'est un déguisement encombrant, j'ai la tête de travers, je suis bloqué dans mes mouvements et je ne peux pas regarder ma voile", explique-t-il. "La sensation de se faire porter par la nature, c'est incroyable ! Et en plus, il y a une énorme foule pour nous accueillir", nuance celui pour qui c'est la première à l'Icarnaval.

Axel avec son déguisement de bouteille de Chartreuse à Lumbin. © Radio France - Romain Bitot

Les personnages d'Avatar envahissent la Terre

Blandine, elle, s'est maquillée tout en bleu, en référence aux Na'vi, les personnages du film "Avatar". Avec son équipe, ils ont piloté six engins volants reprenant le thème du blockbuster de James Cameron. "On aime le film, bien sûr ! Mais c'est surtout la dimension du vol qui nous a motivé, en rapport avec la Coupe Icare !", raconte-t-elle.