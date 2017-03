PHOTOS - A peine inaugurée, l’exposition Lascaux III séduit déjà les Japonais de Tagajo

L’exposition Lascaux III a été officiellement lancée ce samedi 25 mars à Tagajo au Japon. Les premiers visiteurs semblent déjà emballés par les reproductions présentées au musée d’histoire de Tohoku.

Les peintures et gravures de Lascaux semblent décidément séduire les Japonais. Ce samedi 25 mars, l’exposition itinérante Lascaux III a été inaugurée à Tagajo au nord-est du pays du soleil levant, à une centaine de kilomètres de Fukushima. Germinal Peiro, le président du conseil départemental était présent pour cet événement, accompagné d’une délégation d’élus et chefs d’entreprises du Périgord.

Germinal Peiro au milieu des officiels japonais lors de l'inauguration. © Radio France - Benjamin Fontaine

La chaîne TBS très réputée au Japon a réalisé un reportage sur l'exposition qu'elle sponsorise. © Radio France - Benjamin Fontaine

Les bisons adossés, les cerfs et autres aurochs exposés au musée d’histoire de Tohoku ont déjà trouvé leur public. Ce samedi, un peu plus de 150 habitants de Tagajo ont pu découvrir les œuvres de Cro-Magnon et une certaine admiration pouvait se lire sur leurs visages. " C’est vraiment admirable. Je ne connaissais pas Lascaux ni ces gravures mais ça me donne envie de me renseigner en rentrant et de revenir faire la visite ," explique . L’exposition propose aussi de découvrir les objets utilisés par Cro-Magnon pour peindre, chasser et manger.

Le public a découvert les fac-similés avec fascination. © Radio France - Benjamin Fontaine

Dans la capitale nippone, Lascaux III a attiré plus de 265.000 visiteurs en quatre mois. "Nous espérons faire venir au moins 50.000 personnes en deux mois, " confie le directeur du musée Mitsuyuki Takano " Ces visiteurs c’est un vrai potentiel de visiteurs pour la Dordogne. Lascaux III doit leur donner envie de venir nous voir en Périgord," se réjouit Germinal Peiro.

Un panneau évoquant la vallée de la Dordogne et l'emplacement de Lascaux. © Radio France - Benjamin Fontaine

Après Tagajo, cet été l’exposition prendra la route de Fukuoka au sud du pays avant de rejoindre Shanghai au mois de novembre. D’autres dates en Chine sont déjà en négociation.

Reportage auprès des premiers visiteurs. Partager le son sur : Copier