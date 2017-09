PHOTOS : Périgueux à la mode Vintage !

Les 1, 2 et 3 septembre, Périgueux organise ses désormais traditionnels Vintage Days. Danses, musiques, vêtements et voitures d'époque vous offrent un voyage dans l'univers du rétro.

Des voitures des années 40, 50 et 60 en pagaille, des Pin-up aux lèvres rouge coquelicot et aux robes bariolées ... Pas de doute, les rues de Périgueux se sont mises à la mode des Vintage Days 2017. Que vous soyez danseur de Indie Up ou amateurs de vinyles, il y en a pour tous les goûts.

Retour quelques décennies en arrière sur les parkings de Périgueux © Radio France - Manon Derdevet

Les amateurs d'Harley Davidson et de motos de collections en ont aussi plein les yeux © Radio France - Manon Derdevet

Qui dit Vintage dit aussi Indie Up, Swing, Balboa et autres danses rétro que les Périgourdins connaissent bien.

Des stands proposent à celles qui le désirent de se faire maquiller et coiffer à la mode retro © Radio France - Manon Derdevet