PHOTOS - Phare de Cordouan : dernière ligne droite avant la décision de l'UNESCO

C'est un chantier d'abord colossal par l'ampleur de l'investissement réalisé: 9 millions d'euros, payés par l'Etat, les 2 départements de la Gironde et de la Charente Maritime, et la Région Nouvelle Aquitaine. Colossal ensuite par l'ampleur des travaux qui y sont réalisés: depuis 2005, un bouclier a été construit pour protéger la structure du phare, des pierres rongées par le sel ont été changées, des joints ont été refaits et actuellement, l'appartement du Roi qui se trouve un premier niveau, et la chapelle (unique pour un phare) qui se trouve au second niveau, sont à leur tour en train d'être restaurées et repeintes.

Un chantier décidé avant la candidature UNESCO

C'est à partir de 2005 que le constat de la nécessité de mener des travaux d'ampleur sur le Phare de Cordouan a été fait. Une importante phase d'évaluation et de diagnostic a d'abord eu lieu, avant d'attaquer dans un second temps le chantier lui même, qui se poursuit et s'achèvera en 2021. L'idée d'une candidature UNESCO a elle émergé dans l'esprit des collectivités à partir de 2016, et la restauration est évidemment un plus que les élus ont fait valoir dans la candidature du site.

Le calendrier des travaux au Phare de Cordouan:

2005 : Construction d'un bouclier en béton armé au-devant de la façade Ouest

2006 : Etude de diagnostic pour la restauration générale

2010 à 2014 : Restauration de la couverture extérieure et de l'ossature de la lanterne

2014 à 2016 : Restauration des boiseries et création de la salle d'exposition

2015 à 2019 : Restauration extérieure de la partie basse

2019 à 2012 : Restauration de l'appartement du Roi et de la Chapelle

Un chantier pas comme les autres

Ce sont 6 ouvriers spécialisés dans la restauration du patrimoine qui viennent chaque semaine travailler sur le phare. Chaque lundi matin, la vedette assurant les liaisons avec le continent les dépose à Cordouan. Ils doivent ensuite cohabiter pendant 5 jours, dans un espace confiné, entre eux et avec le gardien du Phare Benoit Genouvrier, car la vedette ne revient ensuite qu'en fin de semaine, le vendredi après midi.

"En fait ça se passe super bien! On a tous la même passion pour ce phare et quand on se retrouve le soir, on a l'impression d'être une famille!" - Benoît Genouvrier, le gardien de Cordouan

Mais avant le plaisir de se trouver le soir autour d'un bon repas sur un site majestueux rien que pour eux, les ouvriers doivent d'abord 8 heures par jour, travailler dans des conditions climatiques parfois très difficiles. Les travaux en extérieur notamment, ont lieu dans le vent, le froid et les embruns. "En plus cet hiver", raconte Clément, le maçon du chantier, "on a eu beaucoup de tempêtes! Certains jours on ne tenaient même pas debout! Mais la satisfaction de préserver un site tel que celui-ci, ça mérite tous les sacrifices!" conclut-il.

Le chantier s'achèvera en 2021

La commission de labellisation des sites de l'UNESCO se réunira en Chine du 3 au 5 juillet.

Les pierres ont été changées en respectant le plus possible les teintes d'origine © Radio France - Florence Pérusin

De nombreux échafaudages se dressent actuellement dans la Chapelle © Radio France - Florence Pérusin

La cuisine de l'appartement du gardien © Radio France - Florence Pérusin

L'escalier d'accès au phare © Radio France - Florence Pérusin