PHOTOS - Plongée dans l'univers de Harry Potter à Londres

Visite guidée dans les coulisses de la saga Harry Potter. Ouvert depuis 2012, dans la banlieue de Londres, le Warner Bros Studio propose une découverte des secrets du célèbre sorcier avec les principaux décors du film, jusque dans les moindres détails.

C'est l'une des attractions principales de Londres : le Warner Bros Tour qui permet de visiter les décors du film Harry Potter. Situé dans la banlieue de Londres, il accueille des milliers de visiteurs chaque jour.

Visite guidée comme si vous y étiez

Un bus vous conduit de la gare jusqu'aux studios de la Warner Bros © Radio France - Thibault Maisonneuve

Après une rapide présentation des studios, les portes s'ouvrent sur la grande salle de Poudlard. On pourrait y faire tenir 22 bus londoniens.

La guide explique que pendant le tournage, il pouvait faire très chaud : du vrai feu était allumé dans les cheminées.

La grande salle de Poudlard © Radio France - Thibault Maisonneuve

Les costumes des acteurs sont disposés sur le côté, à commencer par l'uniforme de l'école des sorciers porté par Daniel Radcliffe, alias Harry Potter.

Les costumes de Harry Potter et de Voldemort © Radio France - Thibault Maisonneuve

Dans la pièce d'à côté, le toit de la grande salle de Poudlard est beaucoup plus petit que dans le film. C'est grâce aux effets spéciaux qu'il couvrait l'intégralité de l'espace.

Le toit qui recouvre la salle de Poudlard © Radio France - Thibault Maisonneuve

À sa droite, le château qui a servi de décor dans la scène du bal de Noël dans "Harry Potter et la coupe de feu", des perruques, et les costumes du premier film de la saga, "Harry Potter à l'école des sorciers".

La chambre des élèves de Gryffondor a été reconstituée. "Les lits n'ont jamais été changés au cours de la saga, alors que les acteurs ont grandi. Voilà pourquoi dans certaines scènes, les acteurs étaient assis", raconte Angélique, la guide.

La chambre de Gryffondor © Radio France - Thibault Maisonneuve

Dans le bureau de Dumbledore, 900 petites fioles avec des inscriptions à la main sont disposées dans une petite tour transparente. En face, la salle du cours de potion et la cabane d'Hagrid.

Les visiteurs déambulent au cours du parcours dans l'atmosphère visuelle et sonore de la saga.

L'une des dernières attractions est la "Forêt interdite" des studios Harry Potter. Ouverte en mars 2017, elle propose une plongée dans un décor dont l'atmosphère inquiétante vous jette dans l'univers du film, jusque dans les moindres détails. Les poils d'Aragod, l'araignée d'Hagrid, qui vous surprend au détour d'un chemin, ont été cousus à la main.

La forêt magique. Les arbres ont été moulés à partir de vrais arbres © Maxppp -

Le quai 9 3/4

Au détour d'un couloir, vous arrivez sur le quai du Poudlard Express. La locomotive rouge et noire est là et crache de la vapeur. Effet garanti. Surtout que juste en face, un mur représente le quai 9 3/4, dont une reproduction a également été faite dans le centre de Londres à la gare de King's Cross là, où Harry Potter passe pour la première fois le portail pour monter à bord du train et rencontre ses amis. Un vrai chariot est enfoncé à moitié dans le mur.

Le Poudlard Express © Radio France - Thibault Maisonneuve

Le quai 9 3/4 à la gare King's Cross © Radio France - Thibault Maisonneuve

Dans un compartiment du Poudlard Express © Radio France - Thibault Maisonneuve

Tout est prévu, y compris une salle pour se restaurer avant d'être accueilli dans la voiture volante bleue. Près de 17 modèles ont été utilisés pour les besoins du film.

Si la maison de Privet Drive existe, une reproduction a été créée dans les studios. On ne fait que la traverser par un couloir.

Avant de terminer la visite par le château reconstitué de Poudlard, vous empruntez le "chemin de traverse". Tout a été conçu dans les moindres détails. On devine des lettres dessinées au dessus d'une porte, représentant en fait des animaux.

Des animaux forment les lettres © Radio France - Thibault Maisonneuve

"C'est invisible à l'œil nu, mais cela explique la magie de l'univers Harry Potter" expliquent des touristes venus du Gard spécialement pour visiter les studios.

Le château de Poudlard utilisé pour ses détails et les effets spéciaux dans certaines films de la saga Harry Potter © Radio France - Thibault Maisonneuve

Le château de Poudlard pour terminer la visite © Radio France - Thibault Maisonneuve

La visite la plus courte est de trois-quarts d'heure. La plus longue : 13 heures ! Prix du billet, environ 80 euros, trajet en train depuis Londres compris.