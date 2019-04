PHOTOS - Plus de 10.000 cartes postales anciennes de Toulon vont rejoindre les archives de la ville

C’est un véritable trésor qui vient d’être remis à la mairie de Toulon ! Un recueil de 10.400 plans et cartes postales anciennes de Toulon va rejoindre les Archives de la ville. Le travail de collecte et de numérisation a été réalisé par l'ancien maire et sénateur François Trucy.

Toulon, France

C’est un travail titanesque que vient de réaliser le Docteur François Trucy, sénateur honoraire, ancien maire de Toulon (1985-1995) et passionné d’histoire. Pendant 10 ans, il a récolté, répertorié et numérisé 10.400 plans et cartes postales ancienne de la ville. Ces milliers de documents ont été enregistrés sur une clé USB, remise ce jeudi 11 avril à Hubert Falco, actuel maire de Toulon.

Les cartes postales et plans numérises seront consultables, sur demande, dans les semaines qui viennent dans les services d’Archives et de fonds anciens des bibliothèques, mais aussi à l’Association des amis du vieux Toulon et à l’Académie du Var. Un guide d’utilisation avec des commentaires historiques accompagnera la consultation de cette base de données unique.

La grande et petite histoire de Toulon en images

Ces cartes postales, la plupart en noir et blanc, d’autres colorées, retracent la grande et petite histoire de la ville avec des scènes de la vie quotidienne (les pêcheurs sur les quais du port, les marchandes de cade, les bugadières/lavandières autour du lavoir de la Place Saint-Vincent), avec des photos des lieux stratégiques (le carrefour Bon Rencontre et ses vieux tramway, l’ancienne Bourse du travail, les fiacres stationnés devant la gare…).

La collection laisse également une large place à la Marine nationale et à ses navires de guerre.

Dans la main d'Hubert Falco (à gauche) la clé USB contenant les 10.400 cartes postales numérisées par François Trucy © Radio France - Sophie Glotin

Les bugadières de la Place Saint-Vincent, Toulon - Ville de Toulon

La Place Victor Hugo... ou place de l'Opéra ! - Ville de Toulon

La Place d'Armes, Toulon - Ville de Toulon

Le Port Marchand, Toulon - Sophie Glotin

Les poissonnières de la Place d'Armes, Toulon - Ville de Toulon