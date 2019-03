PHOTOS - Plus de 200 œuvres du dessinateur Willem exposées au musée PAB d'Alès

Alès, France

C'est un événement pour tous les fans de Willem, dont les dessins sont publiés tous les jours dans Libération. La dernière grande rétrospective de ses œuvres, c'était en 2006 à Beaubourg à Paris. Au musée PAB d'Alès, ce sont plus de 200 dessins qui sont proposés à travers plusieurs thématiques : les dessins de presse; l'Armée, la guerre avec des gravures sur bois en hommage à Félix Vallotton et des aquarelles ou des dessins plus osés, exposés dans une salle interdite aux mineurs. Pour Julie Jourdan, la commissaire de l'exposition : "Willem c'est un des plus vieux dessinateurs de Libération, un des plus brillants."

" Tout le monde connait Willem" Copier

Macron, Trump ou la famille Le Pen dans son viseur

Agé de 77 ans, Willem, de son vrai nom Bernhard Willem Holtrop est d'origine hollandaise. C'est dans les années 60, après avoir publié une caricature de la reine des Pays-Bas en prostituée, qu'il émigre en France où il réside toujours. C'est du Morbihan qu'il envoie tous les jours à Libé, les dessins que l'actualité lui inspire. Certains sont aussi publiés dans Charlie Hebdo. C'est à son domicile que la commissaire de l'exposition est allée chercher les dessins présentés au musée PAB, une grande partie des oeuvres de Willem étant archivées à la BNF.

Willem croque notre société depuis 50 ans Copier

Les oeuvres de Medi Holtrop, la femme de Willem exposées également

Parallèlement aux dessins de Willem, les visiteurs du musée PAB pourront aussi découvrir le travail réalisé par Medi Holtrop, la femme de Willem. Ils se sont rencontrés en 1969 à Paris et ne se sont plus jamais quittés. L'artiste, d'origine norvégienne se représente le plus souvent dans des autoportraits, à l'humour noir.

"C'est un travail introspectif, des corps, de l'image et de l'apparence. Egalement de ce qu'on demande à la femme".

Julie Jourdan, commissaire de l'exposition Copier

" Willem, un sujet qui fâche". L'exposition est à voir jusqu'au 26 mai 2019 au musée PAB à Alès. C'est tous les jours de 14h à 18h (sauf le 1er mai).

Trump, un des sujets de prédilection de ©Willem © Radio France - Sylvie Duchesne

©Willem © Radio France - Sylvie Duchesne

©Willem © Radio France - Sylvie Duchesne