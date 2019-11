EN IMAGES- Plus de 300 équipes présentes à l'Ekiden à Châteauroux

Pour sa douzième édition, la célèbre course de relais a rassemblé près de 2000 coureurs ce dimanche, dans la joie et la bonne humeur.

Châteauroux, France

Plus de 300 équipes de six coureurs ont participé à l'Ekiden version 2019. Une édition marquée par un temps plutôt clément, qui a attiré de nombreux spectateurs, venus encourager leurs amis, leurs proches, ou tout simplement venus féliciter les coureurs du dimanche.

Au total, en cumulant tous les relais, les participants ont couru l'équivalent d'un marathon, soit 42,195 kilomètres. Le tout bien aidés par les encouragements du public, mais aussi des fanfares, présentes pour donner un côté encore plus festif à la course.

Les bandas, les groupes traditionnels de musique du Sud-Ouest, étaient également de la partie. © Radio France - Régis Hervé

Les plus plaisantins en ont même profité pour se déguiser. Et comme chaque année, France Bleu Berry en a aussi profité pour jouer le jeu et participer à la course. La victoire finale revient à l'équipe de la Berrichonne Châteauroux, qui a même battu le record de l'Ekiden.

Ils sont nombreux à s'être déguisés pour cette 12ème édition. © Radio France - Régis Hervé