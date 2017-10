PHOTOS - Plusieurs milliers de personnes attendues pour la fête du potiron à Logelheim, près de Colmar

Logelheim est capitale du potiron, ce samedi, mais aussi ce dimanche. Tous les deux ans, cette fête attire près de 30 000 visiteurs sur deux jours. Le village entier est décoré et attire beaucoup de curieux. La semaine avant la manifestation, les bénévoles viennent sculpter les potirons.

Tout un village décoré avec des potirons. C'est la 18e édition de la fête du potiron à Logelheim. Plusieurs milliers de visiteurs viennent, tous les deux ans, admirer le travail des bénévoles. Ils sculptent les cucurbitacées. Des potirons qui prennent la forme d'êtres humains, mais aussi de décor de Star Wars.

A la tombée de la nuit le spectacle est encore plus sympathique avec l’illumination des potirons. Vous pouvez également sur place du potiron en soupe, quiche ou potée.

Les potirons, on les peint, on les sculpte, on fait des personnages avec. Nous, les potirons, c'est pas pour les vendre ou les commercialiser, c'est vraiment pour faire la fête autour de cela! " Evelyne, bénévole à la fête du potiron à Logelheim