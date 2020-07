[PHOTOS] Premier week-end de réouverture pour la piscine de la Diat à Saint-Pierre-de-Chartreuse

La piscine de plein air et la base de loisirs de La Diat, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, ont rouvert leurs portes ce week-end, un peu plus tard que d'habitude en raison de la crise sanitaire. Les baigneurs étaient au rendez-vous pour profiter du premier week-end de juillet sous le soleil.

En ce premier week-end de juillet ensoleillé, la base de loisirs et la piscine de plein air de La Diat, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, ont rouvert leurs portes. Au programme des visiteurs : bronzette, farniente et plongeons dans la piscine !

[REPORTAGE] La piscine de La Diat, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, a fait le plein de baigneurs en ce premier week-end de juillet ensoleillé. Copier

Afin de respecter les mesures sanitaires et la distanciation sociale, les casiers et vestiaires ont été condamnés et un sens de circulation a été mis en place.

Un sens de circulation a été mis en place. © Radio France - Louise Buyens

Le fléchage au sol conduit les baigneurs jusqu'à la picine. © Radio France - Louise Buyens

60 personnes maximum sont autorisées en même temps dans le bassin. © Radio France - Louise Buyens

Toujours penser à bien se protéger du soleil ! © Radio France - Louise Buyens