PHOTOS - Première édition de la course de caisses à savon à Pujaut

Ils étaient une trentaine ce dimanche à braver la pluie à Pujaut (Gard) et à dévaler les rues de la commune dans leurs caisses à savon ! Pour cette première édition, organisée par le comité des fêtes, il y avait des caisses à savon classiques et d'autres un peu plus folkloriques, créées de toute pièce par les participants. Les spectateurs ont par exemple pu observer un bolide à l'allure d'avion en papier mâché, une charrette avec une tête de cheval ou encore, une tractopelle ! Benoît roulait justement dans la tractopelle : "On a fabriqué cette tractopelle avec deux baignoires, une en polyester et une en métal. On a pris un gyrophare, un godet avec des faux cailloux à l'intérieur et on a mis tout ça sur un kart !" Une créativité qui épate Christine, du comité des fêtes : "c'est agréable de voir le village animé et l'ingéniosité des gens !"

ⓘ Publicité

"Ça crée de l'animation dans le village !"

Un évènement fédérateur avec beaucoup de villageois venus encourager les pilotes, comme Mathieu, 6 ans. "Moi, j'aime bien les courses de voitures, ce qui me plaît, c'est de voir toutes les voitures foncer !" Un spectacle pour toutes les générations, Annie et Jeannette, deux retraitées en profitent directement depuis leur fenêtre. "On se régale ! C'est la première fois que l'on voit ça dans le village." Cette course donne aussi des idées et des envies à Mathilde pour la course de l'année prochaine "pourquoi pas créer quelque chose l'année prochaine, ça pourrait être sympa !" En attendant l'année prochaine, elle peut déjà s'inspirer des caisses à savon de cette année, bien créatives.

Une caisse à savon avec une tête de cheval. © Radio France - Anouk Caron

Le tractopelle fabriqué avec deux baignoires. © Radio France - Anouk Caron