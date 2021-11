PHOTOS : première journée du Salon du "vintage" à Nice

Ce salon du vintage, c'est d'abord une friperie. Beaucoup de vêtements "vintage" sont à vendre, pour tout les styles et tous les âges. Florence, par exemple, propose sa collection de vêtements pour femme : "le vintage c'est l'idée de ne pas dépenser et de donner une seconde vie à des vêtements qui étaient tombés en désuétude". Pour cela, elle se rend en Amérique : "aux Etats-Unis et au Canada, ils ont beaucoup de vêtements vintage en très bon état. C'est très développé et facile d'en trouver".

Illustration © Radio France - Julien Raymond

Des affiches et des posters de films de la seconde moitié du 20ème siècle, de magazine avec des célébrités de l'époque sont aussi proposés à la vente. Ces derniers attirent les collectionneurs car quelques oiseaux rares se cachent dans les allées du salon.

Illustration © Radio France - Julien Raymond

Enfin, de belles voitures de collections sont garées au fond du Palais des Expositions. Mercedes, Porsche, Citroën...de jolies cylindrées sont à découvrir.