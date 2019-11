PHOTOS - Première représentation du spectacle équestre « Ex-Anima » de Bartabas ce soir à Toulon

Après l’ouverture de l’exposition Picasso le week-end dernier, un autre événement culturel d’envergure démarre ce mardi 19 novembre à Toulon : la première représentation du spectacle équestre « Ex-Anima ». Bartabas, sa troupe Zingaro et ses 37 chevaux sont à Toulon jusqu’à la mi-décembre.

L'immense chapiteau de la troupe Zingaro sur l'anse Tabarly du Mourillon à Toulon. Avec ses 22 mètres de hauteur, c'est le chapiteau le plus haut du monde actuellement en tournée.

Toulon, France

Invité par le Théâtre Liberté, Zingaro, théâtre équestre de Bartabas, donne ce mardi soir sa première représentation d’ "Ex-Anima" à Toulon. Jusqu’au 15 décembre, 20 représentations de la dernière création de Bartabas sont programmées sous l’immense chapiteau implanté sur le parking de l’Anse Tabarly au Mourillon. Sur scène, ou plutôt au milieu de la piste, 37 acteurs... ou plutôt 37 chevaux, et uniquement des chevaux, aucun cavalier. 25.000 personnes devraient assister aux représentations d’ »Ex-Anima »

Ex Anima, spectacle équestre de Bartabas, Anse Tabarly à Toulon en partenariat avec France Bleu Provence. Représentation du 19 novembre au 15 décembre 2019 : mardi et mercredi à 19h30 - vendredi et samedi à 20h30 - dimanche à 18h.

Sur la piste de Zingaro, 37 chevaux dont ces chevaux argentins © Radio France - Sophie Glotin

Chaque cheval a sa loge ! "On peut difficilement les faire dormir à l'hôtel, on leur déplace donc leur maison pour qu'ils retrouvent leurs habitudes" explique un des membres de la troupe Zingaro. © Radio France - Sophie Glotin