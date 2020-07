PHOTOS - Premiers pas en extérieur pour les bébés panthères nébuleuses au zoo de Mulhouse

C'est un moment rare et précieux : les trois bébés panthères nébuleuses de Parc zoologique et botanique de Mulhouse ont pointé le bout de leur museau en extérieur.

Difficile de résister à ces petites boules de poils. Quasiment quatre mois après leur naissance, les bébés panthères nébuleuses, les deux sœurs Indira et Kanha et leur frère Arun, ont fait leurs premiers pas lundi 27 juillet en extérieur au Parc zoologique et botanique de Mulhouse.

Bébé panthère nébuleuse le 27 juillet 2020 au Parc zoologique & botanique de Mulhouse. - Camille, zoo de Mulhouse

Une espèce vulnérable

"Ces premiers pas sont des moments rares puisque cette année en Europe, quatre naissances sont répertoriées dont trois à Mulhouse", fait savoir le parc dans un communiqué. L'Union internationale de la conservation de la nature (UICN) considère la panthère nébuleuse comme une espèce "vulnérable", et le zoo mulhousien participe à un programme de conservation.

En juillet 2018 déjà, deux bébés panthères nébuleuse avaient vu le jour au Parc zoologique et botanique de Mulhouse.