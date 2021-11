PHOTOS - Préparez-vous à danser pour la Fête du citron de Menton du 12 au 27 février 2022

Le grand retour de la Fête du citron de Menton est annoncé du 12 au 27 février 2022 sur le thème des "opéras et danses." Les festivités se déroulent du jeudi au dimanche avec des expositions de sculptures éphémères d'agrumes dans les jardins Biovès. Il y aura des défilés : des corsos de fruits avec dix chars, des corsos nocturnes et des feux d'artifices.

Pour l'instant "les réservations ont bien démarré" selon le maire, Yves Juhel, qui espère plus de 250.000 visiteurs dont 30.000 les dimanches. "Ce sera le retour de la fête après deux années sans !" Le thème retenu sur les opéras et les danses avait été choisi par l'ancien maire, Jean-Claude Guibal. Les opéras dont Carmen, Les Noces de Figaro, La Flûte Enchantée, Aïda, La Tosca... et les danses de tous les pays, dont l'Inde et le Brésil.

Les préparatifs ont débuté

Durant quatre mois, des dizaines de sculpteurs, éclairagistes, peintres, modeleurs et graphistes confectionnent les statues et les structures qui seront installées sur les chars ou dans les jardins. Les statues sont réalisées en polystyrène.

Des citrons venus d'Espagne

Les commandes de citrons sont en cours grâce un appel d'offres. La totalité des citrons pour cette 88e Fête viendront d'Espagne. Entre 160 et 190 tonnes d'agrumes sont nécessaires, soit près d'un million de fruits. "Nous ne pouvons pas utiliser les citrons de Menton car la production est insuffisante, de l'ordre de 40 tonnes par an. De plus, ils ne sont pas traités pour la conservation et coûtent beaucoup plus cher, dix fois plus cher que ceux d'Espagne" précise Franck Roturier, le directeur des parcs et jardins de la ville.

Les agrumes seront installés durant les 15 jours précédents le festival par 240 personnes : "Les fruits sont installés un à un à l'aide de milliers d'élastiques sur des structures métalliques."

Le pass sanitaire sera certainement indispensable, mais pour l'instant, les modalités d'accès ne sont pas encore connues dans le détail. Quelque 36 portiques de sécurité vont être installés pour la zone des corsos. Et 300 personnes recrutées pour l'accueil des visiteurs.

Le budget total des festivités s'élève à 2,2 millions d'euros.

statue pour le thème de l'opéra et la danse de la Fête du citron de Menton © Radio France - Violaine ILL

statue pour le thème de l'opéra et la danse de la Fête du citron de Menton © Radio France - Violaine ILL

statue pour le thème de l'opéra et la danse de la Fête du citron de Menton © Radio France - Violaine ILL

statue pour le thème de l'opéra et la danse de la Fête du citron de Menton © Radio France - Violaine ILL

char métallique avant d'être recouvert de citrons © Radio France - Violaine ILL

fleurs géantes pour la fête du citron © Radio France - Violaine ILL

Audrey peintre décoratrice de la Fête du citron © Radio France - Violaine ILL