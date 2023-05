PHOTOS - Près de 500 cyclistes ont célébré le retour du Tour de France sur le Puy-de-Dôme

"Je suis venu pour la légende, pour gravir cette montée mythique", explique un cycliste sur la ligne de départ au pied du Puy-de-Dôme, ce dimanche 7 mai. Avec l'aval du département, et la participation active de l'association des Trophées des grimpeurs, près de 500 personnes ont enfourché leurs vélos pour grimper jusqu'au sommet du volcan éteint. L'occasion de célébrer le grand retour du Tour de France le 9 juillet prochain.

La pluie n'arrête pas les courageux

Quatre kilomètres qu'il a fallu partager avec la pluie, le vent et le brouillard. Les coureurs ont mis entre une heure et 30 minutes pour effectuer ce parcours. Et personne ne pédalait pour la gloire mais plutôt pour le plaisir, le défi... ou juste pour rire.

Les premiers départs ont commencé au petit jour. © Radio France - Julia Beaufils

Un départ qui s'est fait sous la pluie. © Radio France - Julia Beaufils

Les moins chanceux sont montés dans le brouillard. © Radio France - Julia Beaufils

Lionel Chauvin, président du département du Puy-de-Dôme, était parmi les participants. © Radio France - Julia Beaufils