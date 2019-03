PHOTOS - Princesses, policiers et licornes ont pris possession de Bergerac pour carnaval

Des princesses par dizaine, quelques super héros et les traditionnels indiens et pirates ! Bergerac a fêté carnaval ce dimanche après-midi, sur le thème de "Toi, moi, jeux". Pour ceux qui n'arrivaient pas déguisés, il y avait de quoi faire avec des stands de maquillage, de coloriage et de coloriage de masque.

Pour certains, c'était l'occasion de sortir les grands moyens. "Je suis en apprenti de Dark Vador, dans Star Wars" explique Virgile, un des rares adultes déguisé. Il a ressorti ce déguisement auquel il tient particulièrement : "Tout est fait maison entièrement, ça m'a pris un mois pour le faire !"

Virgile en apprenti de Dark Vador de Star Wars, accompagné par Aurélie, improvisée clown. © Radio France - Noémie Philippot

Un peu plus loin, on croise un trio de cartes à jouer. Pic, carreau, trèfle et coeur, tout y est. Mallory, son mari et sa fille HéloÏse ont mis un point d'honneur à respecter le thème, même en créant leurs costumes en deux après-midi seulement : "On fait au dernier moment comme d'habitude ! s'amuse Mallory. On a fait le chapeau, le collier, on a essayé de suivre le thème des pieds à la tête, donc on a un peu élaboré."

Le trio de cartes à jouer du carnaval de Bergerac. © Radio France - Noémie Philippot

Certains déguisements sont plus difficiles à déchiffrer, comme ceux de Sarah et Adèle, deux copines : "On est en joueur de Splatoon !" un jeu vidéo où pour gagner, il faut peindre la plus grande surface possible à coups de rouleau "donc on a une perruque avec un calamar, et on a fait un rouleau avec un manche à balais, un tuyau, une bouteille de lait, et un rouleau à peinture !" La petite soeur de Sarah a choisi la plus classique princesse, mais pas n'importe laquelle : Peach, du jeu Mario Kart, pour rester dans le thème.

POur incarner parfaitement les personnages de leur jeu vidéo préféré, Sarah et Adèle ont dû être inventives. © Radio France - Noémie Philippot

Les licornes étaient aussi très tendances cette année sur le carnaval. © Radio France - Noémie Philippot