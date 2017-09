PHOTOS - Quétigny : le vide grenier a fait le plein

Le 14e vide grenier des Allées Cavalières à Quétigny a attiré des milliers de personnes, venues chiner parmi les 300 stands présents.

Le plus grand vide-grenier de Côte-d'Or a à nouveau fait le plein. Des milliers de personnes, amoureux de brocante ou simples passants, se sont pressées dans les Allées Cavalières pour venir fouiller, chercher, chiner parmi les 300 stands présents. Vêtements, bibelots, petit mobilier ou encore CD et livre,s il y en avait pour tous les goûts, et toutes les bourses. Des animations étaient également proposées : de l'équitation, de la danse, de la zumba, des groupes de musiques, ect.

Chacun a pu trouver son bonheur en chinant. © Radio France - Soizic Bour

Le temps était au rendez-vous. © Radio France - Soizic Bour