PHOTOS - Ramonville : Teddy Riner à la fête des sports

Pour la troisième année, la ville de Ramonville et l’Union Sportive de Ramonville Office des Sports organisaient la Fête des sports. Cette année, le parrain de l'évènement était Teddy Riner, le judoka double champion olympique.

Teddy Riner, double champion olympique et huit fois champion du Monde, à Ramonville. La rencontre avait lieu hier alors que le judoka était le prestigieux parrain de la Fête des sports. Cette manifestation réunit toutes les associations sportives, au cours d’une journée, avec un rallye sportif qui comporte de nombreuses épreuves pour les plus jeunes. L'occasion pour tous les enfants de s'essayer et de partager des moments autour du foot, du rugby, de la course, de la gymnastique, de l'escrime, du rameur, de la pétanque et de bien d'autres sports, sous les yeux de l'attraction Teddy Riner. Retour en images :

A son arrivée, les membres du club de judo de Ramonville ont réalisé un clapping © Radio France - Stéphane Garcia

S'en est suivi une séance d'échauffement, en musique, devant la salle des fêtes de Ramonville © Radio France - Stéphane Garcia

Plus d'une centaine d'enfants, mais aussi des parents, ont réalisé leur échauffement avec Teddy Riner © Radio France - Stéphane Garcia

Teddy Riner en a profité pour aller à la rencontre de ses sportifs du samedi © Radio France - Stéphane Garcia

Avant de lui aussi mouiller le maillot, au milieu de tous les jeunes © Radio France - Stéphane Garcia

S'essayant même au rugby avec l'U.S Ramonville Rugby XV © Radio France - Stéphane Garcia