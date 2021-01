PHOTOS – Rassemblement place du Palais des Papes pour dire : Avignon, ville d'exception culturelle, résistons!

Une grande banderole avait été tendue sous l'entrée du Palais, en haut des marches, avec les mots "Avignon, ville d'exception culturelle, résistons », reprenant le titre d'un manifeste mis en ligne par la municipalité, assorti d’une pétition à signer. La maire d'Avignon mais aussi les directeurs et directrices des scènes permanentes de la ville ont été les premiers à signer ce manifeste et à appeler à ce rassemblement. Dans la foule : des acteurs du monde culturels tous secteurs confondus mais aussi des citoyens en manque de cinéma, théâtre, musées, monuments ou concerts. Beaucoup d'élus étaient présents à cette tribune improvisée pour l’occasion.

L’incompréhension face à des lieux grands ouverts qui reçoivent énormément de monde

Tous ont rappelé qu’un retour dans les lieux culturels pouvait sans réelles difficultés se faire dans le respect absolu des gestes barrières et des protocoles sanitaires. Une incompréhension pour tous les participants à ce rassemblement : pourquoi les grandes surfaces sont ouvertes et pas les lieux culturels qui ont su l’an dernier démontrer leur capacité à réduire les jauges avec de strictes protocoles sanitaires ? Sur le thème de la résistance qui avait motivé ce rassemblement, la maire d’Avignon a rappelé que les Scènes d’Avignon maintiennent leur festival Fest’hiver qui va se dérouler du 22 janvier au 3 février, en version numérique et donc à suivre en ligne.

Ouverture des lieux culturels ou maintien encore des fermetures par prudence sanitaire : deux députés vauclusiens s'expriment Copier

Des professionnels du monde culturel mais aussi des citoyens privés de cinéma, musée, lieux d'exposition, théâtre ou patrimoine à visiter © Radio France - .

Ces comédiens et comédiennes sont venus manifester avec le visage pâle d'une culture éteinte © Radio France - .