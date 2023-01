PHOTOS - Renaud assure pour son grand retour sur scène à Avignon

Une fois de plus, le phénix Renaud renaît de ses cendres. Pour la première date de sa tournée "Dans mes cordes", le chanteur a conquis les 600 spectateurs de la Scala, à Avignon, ce mardi soir. Pendant l'heure et demi de concert, Renaud a été entouré d'une guitare, d'un accordéon et d'un ensemble d'instruments à cordes et a chanté de nombreux classiques comme Manu, Morgane de toi, Lolita, En cloque, etc.

C'est un Renaud fidèle à lui même qui a débarqué sur scène, santiags au pied et marinière sur le dos. Quant à son bandana rouge, il est accroché aux pupitres des musiciens. Car Renaud est porté par ceux qui l'accompagnent : un pianiste, un accordéoniste et huit musiciennes à cordes. Le public aussi le porte, fidèle et ému de le retrouver après cinq ans d'absence sur scène. "On sait que la voix n'est plus celle des années 80 mais on s'en fiche, on ne vient pas pour ça, explique Fred à la sortie du concert. On vient pour la présence, pour l'émotion".

Renaud à la Scala à Avignon le 24 janvier 2023 © Radio France - David Dauba

Renaud et son ami pianiste Alain Lanty © Radio France - David Dauba