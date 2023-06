PHOTOS : Reportage au cœur de la mine de Vallauria

Et si vous plongiez au cœur de la mine d'argent de Vallauria ? A partir du 8 juillet ça sera possible. La mine de Vallauria située sur les hauteurs de Tende dans les Alpes-Maritimes, route de Castérino va ouvrir au public.

ⓘ Publicité

300 mètres sous terre

Le parcours de visite durera 1h30 : "Tous les visiteurs seront accompagnés d'un guide, les visiteurs avanceront sur 700 mètres à 300 mètres sous la terre" explique Bruno Anselme archéologue, spécialiste des mines anciennes qui a participé à l'élaboration de ce projet. Ça fait une quinzaine d'années que le projet d'ouvrir cette mine au public est dans les cartons : " Nous sommes vraiment ravis, nous avons sécurisé le site et mis en place de nombreuses lumières tout le long du parcours" explique t-il.

Notre journaliste Mélodie Viallet au cœur de la Mine © Radio France - Mélodie Viallet

Du Moyen-âge aux temps moderne

Cette ancienne mine métallique a été exploitée entre le Moyen-âge et 1930. Une mine de plomb et de zinc qui est la plus grande mine des Alpes du Sud. "Cette mine est très intéressante car on a vraiment deux parties celle du moyen-âge ou les mineurs brulaient les parois pour creuser, ce qui aujourd'hui laisse de beaux arrondis, et puis la partie plus moderne exploitée du 18ème siècle jusqu'en 1930, on voit comment les mineurs travaillaient avec les explosifs".

loading

Bruno Anselme archéologue spécialiste des mines anciennes © Radio France - Mélodie Viallet

10 à 11 degrés toute l'année

Pour accéder à cette mine, Il faut monter jusqu'au hameau de la minière de Vallauria et pour cela il faut faire une petite randonnée de 25 minutes environ (départ du lac de Mèches). L'entrée sera au prix de 15 euros pour les adultes, il faut être minium quatre pour la visite. Les visiteurs seront équipés d'un casque et il est conseillé de venir avec un pull et de bonnes chaussures.