PHOTOS - "On revient à l'époque d'avant", la joie des festivaliers d'Euskal Herria Zuzenean

Le festival Euskal Herria Zuzenean s'est terminé ce dimanche soir. Trois jours de fête à Irissarry pour célébrer les 25 ans du festival, le premier grand évènement musical depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus. Et tous les festivaliers étaient très heureux de se retrouver et de retrouver de la musique live en ce premier week-end de juillet.

Danser ensemble, un vrai bonheur pour le public © Radio France - Marcellin Robine

"C'est plein d'émotions qui se mélangent, confie Laida, c'est une mixture entre la joie, le plaisir, l'excitation, c'est fou ! On revient à l'époque d'avant, on revit, on rencontre des gens, c'est génial !"

Pour les groupes aussi c'était de nouveau la fête © Radio France - Marcellin Robine

Du côté des organisateurs, le bilan est aussi très positif avec plus de public qu'il y a deux ans. "Pas mal de monde s'est approché, le temps était aussi de la partie, se réjouit Julen Oillarburu, bénévole au festival, et les gens ont joué le jeu par rapport au pass sanitaire, on sentait qu'ils avaient vraiment envie de venir, de partager, de voir du monde, on est content."