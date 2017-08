Photos : suivez les pilotes de motocross qui roulent en nocturne au Bugue

Le circuit de motocross du Bugue est en pleine effervescence et il l’est jusqu’au bout de la nuit. Plus de 208 pilotes se relaient, d'abord en plein jour, et puis sur un circuit éclairé d’un kilomètre et demi.

A chaque course, ils sont une trentaine sur la ligne de départ. Avant même que le top ne soit donné, les moteurs de motocross rugissent. Les pilotes sont concentrés, le premier virage est difficile à négocier car ils sont nombreux. Il faut faire attention à ne pas chuter dès le début de la course.

Chaque pilote, quelle que soit sa catégorie, roule deux manches © Radio France - Aurore Richard

Au fil des courses, le terrain est de plus en plus marqué.

Une fois la ligne d’arrivée franchie, les pilotes retournent auprès de leur clan. En attendant leur prochain passage, ils se rafraîchissent. Chaque course leur demande beaucoup d’énergie.

Tous les week-ends, Rémi fait une à deux heures de motocross. Le reste de la semaine, il se consacre à des exercices d’endurance et de cardio quotidiens. © Radio France - Aurore Richard

C’est une discipline exigeante mais aussi dangereuse. Cela n’empêche pas pour autant les jeunes, très jeunes même, de se lancer dans la compétition de motocross.

Axel a 17 ans et il a commencé le motocross alors qu’il n’avait que dix ans © Radio France - Aurore Richard

Et les pilotes restent des mordus pendant très longtemps.