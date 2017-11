PHOTOS - Revivez l'inauguration de Lascaux 3 à Shanghaï, en Chine

L'exposition internationale Lascaux 3 a ouvert ses portes au musée des sciences et des technologies de Shanghaï, en Chine. Une délégation venue de Dordogne avait fait le déplacement. L'expo restera jusqu'en mars à Shanghaï. Inauguration à revivre en photos ici

L'exposition internationale Lascaux 3 a ouvert ses portes au musée des sciences et des technologies de Shanghaï, en Chine. Une délégation venue de Dordogne avait fait le déplacement. L'expo restera jusqu'en mars à Shanghaï avec pour objectif d'attirer plus de 350 mille visiteurs comme à Tokyo, dans un musée chinois qui accueille déjà plus de 4 millions de curieux chaque année.

Le musée des sciences (au fond) accueille l'expo Lascaux 3 © Radio France - Antoine Balandra

L'expo a été installée dans une aile du musée, au deuxième étage, juste en face d'une immense verrière donnant sur le parc du Siècle, en plein centre du quartier des affaires, le quartier Pudong, construit à la fin des années 1990.

La délégation venue du Périgord emmenée par Germinal Peiro © Radio France - Antoine Balandra

L'inauguration a eu lieu en présence de nombreux officiels chinois dont le directeur du musée des sciences, son équipe, un préhistorien, des journalistes, des étudiants. Et des représentants de la SPL qui gère Lascaux 3, d'élus de Dordogne, du consulat général de France à Shanghaï, et de BroadMesse International, une entreprise chinoise spécialisée notamment dans l'accueil en Chine d'expositions internationales (et inversement).

Les premiers visiteurs chinois dans Lascaux 3 © Radio France - Antoine Balandra

La suite, ce sera peut-être pour Lascaux un séjour en Afrique du Sud à partir du mois de juin. Mais d'abord, de nombreux Chinois, dont des enfants, devraient découvrir l'expo avec l'espoir qu'ils viennent visiter un jour Lascaux 4 en Périgord, la copie intégrale de la grotte inaugurée le 15 décembre 2016 en présence de François Hollande.

Les visiteurs chinois dans la grotte © Radio France - Antoine Balandra