PHOTOS - Revivez la 20e édition de la Féminine de Pau

Elles sont plus de 3000 coureuses à s'être élancées pour la Féminine de Pau, ce dimanche 6 novembre. Cette course exclusivement réservée aux femmes attire chaque année beaucoup de monde et la 20e édition n'a pas fait exception. Le départ et l'arrivée ont été positionnés place Laherrère, dans le quartier Saragosse. Long de 6 kilomètres, le parcours passait notamment par l'avenue du Loup, les allées de Morlaàs, et la coulée verte. C'est la coureuse de 27 ans, originaire de Normandie mais "future paloise", Camille Olivier qui a remporté la course avec un chrono de 22'47.

Avant les femmes ce sont les enfants qui ont pris le départ. © Radio France - Thomas Genzel

Ils ont du parcourir près d'un kilomètre. © Radio France - Thomas Genzel

Les coureuses se sont ensuite échauffées toutes ensemble. © Radio France - Thomas Genzel

Le parcours, long de 6 kilomètres, passait notamment par le quartier Saragosse. © Radio France - Fanny Narvarte