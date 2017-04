PHOTOS - Revivez la fête des jonquilles de Gérardmer en images

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont convergé vers Gérardmer ce dimanche pour la fête des jonquilles et son traditionnel corso fleuri. France Bleu Lorraine vous propose de revoir les chars du défilé.

Sous un franc et grand soleil, des dizaines de milliers de personnes ont assisté au ballet des chars de la fête des jonquilles à Gérardmer. Le corso fleuri a été un succès avec des chars très réussis. Pour certains, la fabrication a nécessité plus de six mois avec des bénévoles à la baguette. Le piquage des fleurs s'est terminé au petit matin.

France Bleu Lorraine vous propose une sélection de photos du corso fleuri :

On fait ses courses grâce au char n°20 © Radio France - Cédric Lieto

Retour à la préhistoire © Radio France - Cédric Lieto

Le monde de Disney était représenté © Radio France - Cédric Lieto

Les "Pirates des Caraïbes" étaient à Gérardmer © Radio France - Cédric Lieto

Gérardmer, Venise des Vosges ? © Radio France - Cédric Lieto

Les personnages d'Harry Potter © Radio France - Cédric Lieto

Une pieuvre en jonquilles © Radio France - Cédric Lieto

Le hockey mis à l'honneur © Radio France - Cédric Lieto

L'un des plus massifs du défilé, la locomotive © Radio France - Cédric Lieto

Le volcan de Satan © Radio France - Cédric Lieto

Le rallye mis à l'honneur © Radio France - Cédric Lieto