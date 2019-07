PHOTOS - Revivez la première soirée des Francofolies 2019

La Rochelle, France

La 35ème édition des Francofolies de la Rochelle a commencé fort sur la grande scène de l'esplanade Saint Jean d'Acre. Le public était au rendez-vous hier, pour acclamer Angèle, M, Gaëtan Roussel et le groupe Radio Elvis.

"On est "on fire" pour tous les concerts", Marion l'une des festivalière donne immédiatement le ton. Et les artistes ne l'ont pas déçue à commencer par Gaëtan Roussel qui a repris ses grands titres, "Help myself", "Léa", "Ton invitation" ... "Gaëtan Roussel, c'était dingue ! Il y avait une ambiance de malade !". Et Sarah confirme, elle est venue de Suisse pour le voir en concert et elle ne regrette absolument pas tous les kilomètres parcourus pour assister aux Francofolies.

Dans la fosse, il y a également beaucoup d'adolescents ou des jeunes âgés d'une vingtaine d'années. Eux c'est Angèle qu'ils viennent voir avant tout. Excités, heureux d'être là, il lui ont même confectionnés des banderoles. Pendant l'entracte, ils répètent ses chansons qu'ils connaissent pour la plupart par coeur. Puis, la chanteuse belge arrive enfin sur scène, on entend les cris des fans, beaucoup d'applaudissements. Violette est fascinée "elle est hyper attachante, elle fait des chorégraphie, c'est entraînant c'est génial". Ninon, elle ce qu'elle aime chez Angèle se sont les paroles de ses chansons "elle se bat pour des causes respectables : les homosexuels dans "ta reine", "la thune" c'est pour les riches et les pauvres et "balance ton quoi" c'est féministe et puis elle se fiche du regard des autres".

Matthieu Chedid aux Francofolies de la Rochelle © Radio France - Sonia Ghobri

Enfin le clou de la soirée : Matthieu Chedid qui fête cette année ses 20 ans de carrière, ou plutôt M son personnage et tout son univers. Comme à son habitude le chanteur a changé à plusieurs reprise de perruques, de vestes (blanche, rayée, à paillette, bleue, avec des lumières ...) et bien sûr de guitare. M s'est offert un bain de foule, il a fait monté quelques chanceux du public pour danser sur scène. "C'est la première fois que je le vois, il est dingue, il est incroyable, il saute partout, il fait son chaud, je n'ai plus de voix", raconte Sophie.

Et au premier rang il y avait Gaëlle. Difficile de ne pas la remarquer avec sa perruque, comme celle de son chanteur préféré. Elle est tellement fan de M qu'elle est allée le voir en concert aux Etats-Unis et en Corée du Sud. Originaire de la région parisienne, La Rochelle ça ne paraît plus si loin mais c'est la première fois qu'elle voit Matthieu Chedid en concert dans un festival.