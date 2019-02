PHOTOS - Revivez la 3ème édition du salon médiéval fantastique Normannia, au Parc Expo de Rouen !

Le Parc des Expositions de Rouen a hébergé le salon médiéval, historique et fantastique Normannia, samedi 9 et dimanche 10 février ! Près de 10 000 visiteurs sont venus découvrir 250 exposants et des dizaines d'animations, sur le thème de la piraterie.

En entrant, les visiteurs de Normannia tombent sur l'Île Maudite ... peuplée par Vincent et ses associés. Bières à la chope et batailles d'épées au programme.

Le Grand-Quevilly, France

On se réfugie à l'abri, loin de la pluie rouennaise ... Et nous voilà tour à tour devant un château, sur une île infestée de créatures, dans un galion abandonné entouré de redoutables pirates ! Le salon médiéval et fantastique "Normannia" s'est tenu pour la troisième année consécutive au Parc des Expositions de Rouen (Seine-Maritime), samedi 9 et dimanche 10 février. Un événement qui regroupe 250 exposants, des dizaines d'animations et des centaines de personnes costumées en chevaliers, princesses, assassins ... et surtout, en pirates !

Petit clin d’œil à l'Armada

On plonge dans des univers fantastiques et des mondes médiévaux au salon #Normannia, encore aujourd'hui au Parc Expo près du @ZENITHROUEN (@Rouen) ! Avec un petit clin d'œil à la future @ArmadaRouen : le thème de cette 3e édition c'est "Pirates"! https://t.co/C9X3mpaPb5pic.twitter.com/324MAEny3o — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) February 10, 2019

Pourquoi ce thème des "Pirates", cette année ? "C'est l'année de l'Armada", précise Jimmy Blunt, trésorier de la Fédération française médiévale et organisateur de Normannia. Ce grand rassemblement de voiliers débute en effet le 6 juin à Rouen : toutes les informations ici. "On voulait se faire l'écho de l'actualité rouennaise", renchérit le trésorier, paré d'un tricorne et d'un costume de corsaire. "Et puis, ça nous permet d'avoir une cohérence dans les animations qu'on propose !" Même si, il préfère le préciser, l'esprit du salon reste le même : médiéval et fantastique.

Même les organisateurs jouent le jeu ! Michèle Jourdren et Jimmy Blunt sont de la Fédération française médiévale, ils s'occupent de Normannia. © Radio France - Simon de Faucompret

Pour les amateurs de costumes, de bricolage et d'ambiance fantastique

Jimmy Blunt et la plupart des exposants ne sont pas les seuls à avoir joué le jeu, pour les costumes : de nombreux visiteurs arrivent drapés de tissus, parés d'armures, de bijoux et d'armes en latex. Pour la plupart, ils ont confectionné leur costume de leurs mains ! C'est le cas d'Antoine, qui se balade avec un énorme canon à main en forme de pince de crabe. "J'en ai eu pour trois mois de travail", confie-t-il.

Il a fallu trois mois de travail à Antoine, rien que pour la confection de cette arme ! © Radio France - Simon de Faucompret

Tout est en carton de récupération, "un carton de télé retrouvé dans la rue", glisse-t-il en riant. De la peinture, quelques lampes LED et beaucoup d'inventivité plus tard, l'accessoire est terminé.

Cette parade de costumes savamment élaborés, de chevaliers bras-dessus bras-dessous avec des pirates ou des guerriers en armes, confère une atmosphère effectivement fantastique à ce Parc des Expositions rouennais. 5 000 personnes y sont passées le samedi 9 février. Le chiffre est quasiment le même pour le second jour du week-end.

Au milieu du salon #Normannia, on n'oublie pas les fondamentaux de l'univers des #pirates : le combat d'épées ! Une arène est ouverte à ceux et celles qui veulent croiser le fer.. Ou plutôt le latex ! pic.twitter.com/acPJCYbEUq — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) February 10, 2019

Des histoires et un peu d'Histoire

Mais il n'y a pas que la joute et les combats d'épées dans les animations, loin de là ! Au détour d'un stand d'alimentation, on trouve l'espace de Gweltaz, crieur public et conteur d'histoires ... plus ou moins remaniées à sa façon.

Entre deux combats d'épées, les enfants se posent sur un sol molletonné et écoutent les histoires de Gweltaz, crieur public ! Il a réadapté des contes médiévaux normands d'époque. © Radio France - Simon de Faucompret

Face à une dizaine d'enfants et de parents prudents (au début), le pirate tire le fil de ses drôles d'histoires. Fantastiques, certes, mais pas uniquement. "Ce sont des vrais contes normands, que j'ai récupérés dans des vieux bouquins du 18ème siècle", livre-t-il entre deux séances. "Et puis, bien sûr, j'y ai rajouté des dragons et des sorcières. C'est un petit peu fantastique, mais on n'est pas si loin de la réalité", sourit-il.

D'ailleurs, les amateurs d'Histoire s'y retrouvent, un peu plus loin ! "Je m'intéresse beaucoup à la culture viking, et je suis venue voir s'il y avait des informations là-dessus", témoigne Solange, venue en famille de Quillebeuf-sur-Seine. Et après quelques recherches ... "Je suis tombée sur un historien et un prof d'Histoire qui m'ont expliqué le rôle des runes, et les origines de l'alphabet viking. C'était mon petit point culture du week-end !"

Outre les animations, il y a aussi 250 exposants à Normannia. Armures, cuir, armes en métal ou en latex, menuiserie, alimentation ... © Radio France - Simon de Faucompret

Pour ceux et celles qui préfèrent l'arc à l'épée, il est possible de s'y essayer ... en réalité virtuelle ! Plus facile à dire qu'à faire. © Radio France - Simon de Faucompret

100 000 euros de budget total

Pour que tout se passe bien, pendant ces deux jours, une organisation minutieuse est nécessaire de la part de la Fédération française médiévale. "Nous avons travaillé pendant six mois sur ce week-end", révèle Michèle Jourdren, présidente de l'association.

"Essayer de pérenniser le salon Normannia."

Sans oublier le budget impressionnant qu'il a fallu débloquer pour attirer tous ces artisans, animateurs, artistes et cuisiniers ... L'enveloppe totale est d'environ 100 000 euros. "C'est vrai que les deux éditions précédentes, on a eu du mal à rentrer dans nos frais", concède Jimmy Blunt, trésorier et organisateur du salon. "Mais les retours sont tellement positifs, tant chez les visiteurs que chez les exposants ou les bénévoles ... Maintenant que la machine est lancée, on va essayer de pérenniser ce salon Normannia."

Rendez-vous, donc, en 2020 pour la quatrième édition !