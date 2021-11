PHOTOS - Rouen : "en avant les histoires" avec le festival Playmobil

La cinquième édition du festival de Playmobil a lieu jusqu'à ce dimanche à la Halle aux toiles à Rouen. Plus de trois mille visiteurs ont arpenté les allées à la rencontres des petits personnages, peut-être les plus célèbres du monde.

Des jouets populaires

Dans les allées, les enfants ont des étoiles dans les yeux. Ils se sentent comme à la maison. "J'ai des pirates, des chevaliers et aussi Scooby-Doo", raconte Philéas, 3 ans. Des Playmobils en forme d'animaux, des objets, des personnages différents, ces petits jouets sont toujours aussi populaires.

Plusieurs dioramas (scènes) ont été fabriqués comme celui-ci, il représente un hôtel. © Radio France - Bradley de Souza

"Moi je préfère jouer avec mes amies. On invente des histoires, on a plein d'idées. On se dit qu'il y a un couple avec deux enfants, qu'ils sont là avec leurs amis pour jouer, pour manger, ça nous amuse", raconte Manon, 11 ans. De son côté Tristan, lui, n'hésite pas à mélanger les univers. "Il m'arrive de créer des histoires avec des voitures de police et des pharaons", sourit le jeune garçon de 11 ans.

Une autre scène composée de Playmobil. © Radio France - Bradley de Souza

Des pirates, des chevaliers, plusieurs univers sont représentés. © Radio France - Bradley de Souza

Dans les allées, la bataille de Teutobourg est reconstituée de toutes pièces par Jean-Paul Turquois. Des centaines de détails, de personnages, d'arbalètes, de catapultes. "En 9 après J-C, les Romains sont pris en étaux entre des troupes germaniques qui les écrasent sur plusieurs kilomètres", raconte ce passionné de Playmobil.

La bataille de Teutobourg ... en playmobil. © Radio France - Bradley de Souza

"_Ces jouets sont populaires. Les parents ont joué avec, les enfants y jouent encore maintenant. Les Playmobil existent depuis plus de 45 ans et ça a toujours autant de succès. Il y a 38 univers différent_s", conclut Jean-Paul Turquois.