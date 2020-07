PHOTOS - Rouen : l'aître Saint-Maclou rouvre ses portes au public

Après un peu plus de deux ans de travaux et une fermeture totale à cause du coronavirus, l'aître Saint-Maclou rouvre ce samedi. Au mois d'août, les visiteurs pourront également découvrir une galerie et un atelier dans les ailes nord et est du bâtiment.

C'est un lieu emblématique, bien connu des Rouennais, et qui marque quiconque passe un jour sous ces têtes de mort, sculptées dans les poutres en bois. L'aître Saint-Maclou rouvre ce samedi matin, après une fermeture totale due à l'épidémie de coronavirus et un peu plus de deux ans de travaux. "C'est un chantier hors du commun", résume Gwénaëlle Salaün, qui suit les opérations pour la métropole de Rouen (Seine-Maritime).

Le chat a retrouvé sa place

Il y a d'abord eu le chantier extérieur. Les sculptures qui rappelle la peste ont été restaurées et nettoyées. La cour centrale est de nouveau accessible et rappelle, elle, que cet aître édifié sur un ancien cimetière médiéval, où on été entreposés de nombreux cadavres, est devenu, des décennies plus tard, une école.

Toutes les sculptures de l'aître ont été restaurées et nettoyées. © Radio France - Thomas Schonheere

Les travaux se sont étalés sur plus de deux ans. © Radio France - Thomas Schonheere

Gwénaëlle Salaün explique les opérations de nettoyage effectuées sur les sculptures Copier

Le passage permettant de traverser l'aître d'une rue à l'autre est aussi ouvert. Et le chat momifié, la mascotte glauque du lieu, a bien évidemment retrouvé sa place.

"C'est un vrai chat", assure Gwénaëlle Salaün Copier

Une Galerie des Arts du feu

Mais le chantier s'est également concentré sur les parties intérieures de l'aître, occupées par les étudiants de l'école des Beaux-Arts jusqu'en 2014. Ainsi, les ailes nord et est du bâtiment accueillent désormais la Galerie des Arts du feu, qui ouvrira, elle, ses portes au public le 8 août. On y trouvera des sculptures, des expositions, ainsi qu'un atelier de céramistes dans une pièce où les dessins d'une ancienne chapelle ont été découverts pendant les travaux.

Les travaux ont permis de mettre à nu les dessins d'une ancienne chapelle. © Radio France - Thomas Schonheere

L'aître Saint-Maclou rouvre ses portes au public ce samedi après quatre mois de fermeture totale à cause du coronavirus. © Radio France - Thomas Schonheere

Reportage à l'occasion de la réouverture de l'Aître Saint-Maclou Copier

Un restaurant s'installera dans l'aile sud de l'aître, pour une ouverture programmée à la fin de l'année. Et dans cette aile les visiteurs pourront observer un squelette, placé dans une fosse, sous une plaque vitrée.

Infos pratiques - Ouverture du lundi au dimanche, de 9h à 19h en accès libre et gratuit. Visites guidées les samedi et dimanche à 14h30 ou en nocturne le jeudi à 21h.