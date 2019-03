PHOTOS - Sarlat lance sa onzième fête de l'oie en cuisine

Sarlat-la-Canéda, France

Vous dites que le Périgord, c'est le canard ? Les Sarladais vous répondront que non, c'est l'oie ! La 11e édition de Fest'Oie, le festival qui met l'oiseau à l'honneur, a commencé ce samedi 2 mars.

Pour bien entamer la fête, la coopérative Sarlat Périgord Foie Gras a organisé pour la première fois dans ses locaux un atelier de cuisine et dégustation. Pendant une heure et demi, une quinzaine de personnes à assisté avec attention à la réalisation des recettes, tout en écoutant les explications sur le fonctionnement de la coopérative, qui gère l'ensemble de la filière, de l'oeuf à la conserve.

Pour Monique Roulland, hors de question de peser ou mesurer les quantités quand on cuisine l'oie. C'est "au pif", quand on vit avec cette tradition. © Radio France - Noémie Philippot

Tout est bon dans l'oie !" Monique Roulland, cuisinière.

C'est Monique Roulland, une bénévole qui assure la cuisine. Pas de minuteurs, pas de balance. Elle cuisine l'oie à l'instinct : "Comme on sait qu'on va offrir quelque chose de bon, on n'est pas là pour compter. Je fais toujours au pif. Je suis une fille de tradition donc je ne m'amuse pas à compter !" assène-t-elle. Et elle veut rassurer ceux qui n'oseraient pas se lancer dans cette cuisine : "L'oie, on a l'impression que c'est une grosse pièce, mais on peut faire tellement de chose avec une oie ! Confits, magrets, carcasse, même les têtes, on mange ... Tout est bon dans l'oie

Au menu pour cet atelier : des aiguillettes marinées avec des graines de sésame et une sauce aux cèpes, des magrets avec des cerises guinettes en liqueur, ainsi qu'un pain perdu surprise au foie gras. Pour la surprise, ce sont des poires.

Le magret aux cerises guinettes en liqueur, crème fraîche pour la sauce, le tout blanchi au madère. © Radio France - Noémie Philippot

Marie-Laure arrive des Landes, terre de canards, et se laisse facilement séduire par la recette de pain perdu, foie gras à l'oie et poire : "Ohlala c'est délicieux ! C'est particulièrement assaisonné, et puis avec les fruits, c'est bon !" Au-delà du régal, elle retient surtout de cet atelier les explications sur le prix de la viande d'oie : "C'est intéressant de savoir qu'il y a vraiment beaucoup moins d'oie que de canard, on comprend l'écart de prix !"

En 2014 en Dordogne, il y avait 300.000 canards contre 85.000 oies. Cela fait du Périgord le leader de la production en France.

Quelques tranches de magret sont laissées natures, simplement salées et poivrées, pour sentir pleinement le goût de l'oie. © Radio France - Noémie Philippot

Fest'Oie se poursuit dimanche 3 mars à Sarlat, avec au programme entre autre un marché primé, d'autres démonstrations de cuisine et de découpe d'oie, et bien sûr le traditionnel repas XXL à midi avec 14 plats, et des centaines de kilos de foie gras, de cœur et de cuisses d'oie.