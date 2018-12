PHOTOS - Sète envahie par 700 Mères et Pères Noël

Dimanche 16 décembre a eu lieu la première "Christmas Run" à Sète. Une course bon enfant où les 700 participants ont couru en costume de Père et de Mère Noël dans les rues de la ville.

À la fin de la course, les participants se sont retrouvés au point de départ, place Aristide Briand.

Sète, France

Sète submergée par une vague de bonnets rouges. Ils étaient 700 à participer à la "Christmas Run", une course en costume de Noël dans les rues de la ville : quatre kilomètres sans chronomètre, parce que l'important c'était de s'amuser avant tout ! Les trois premiers pères noël et les trois premières mères noël sont repartis avec une hotte pleine de cadeaux offerts par les commerçants sétois. Les organisateurs, déjà à l'origine de la Color People Run de Sète, cette course où les participants dispersent un sachet de poudre colorée sur leur chemin, promettent de reproduire l'événement l'an prochain.

Joie et bonnets rouges à Sète pendant la Christmas Run. Copier

Christmas Run à Sète. © Radio France - Marion Bargiacchi

