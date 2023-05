PHOTOS - Sète: un appel aux dons pour restaurer la chapelle au sommet du Mont St Clair

La chapelle Notre-Dame de la Salette, baptisée ainsi en raison d'une apparition de la vierge dans les Alpes en 1846, a été déjà rénovée à plusieurs reprises depuis sa construction, un siècle plus tôt.

La dernière rénovation date des années 80. Mais le temps lui a fait subir de nouveaux outrages.

A cause des infiltrations d'eau et de l'humidité, plusieurs de ses fresques se trouvent aujourd'hui dans un piteux état.

La chapelle n'est tout simplement plus étanche !

Un appel aux dons vient donc d'être lancé par la Fondation du Patrimoine pour financer de nouveaux travaux de restauration.

Ceux-ci s'élèvent à un peu plus de 100.000 euros.

La chapelle n'appartient pas à la commune de Sète, mais à la congrégation des missionaires de la Salette, située à Grenoble. La ville de Sète ne peut donc pas financer elle-même ces travaux.

En attendant, la Chapelle Notre Dame de la Salette continue d'attirer beaucoup de visiteurs en haut du Mt St Clair.

Et beaucoup constatent que ces travaux s'imposent.

"Cet endroit est étonnant" s'enthousiame Magalie, une touriste de la région de Marseille, qui apprécie tout particlièrement l'originalité des fresques peintes en 1952 par le peintre bitterois Pierre Bringuier.

"Mais Ce serait dommage que cela tombe en ruine. Les murs commencent à être très noirs".

André lui est un touriste originaire de la Drôme. Il connaît bien l'histoire de l'apparition de la vierge dans les Alpes au milieu du 19ème siècle, ainsi que la congrégation qui en est le fruit, celle des missionnaires de Notre-Dame de la Salette. Cette chapelle au sommet du Mont St Clair l'a donc intrigué. Et en y entrant, il fait le même constat.

"Cela a bien veillit effectivement, et l'intérieur est très sombre. Cela mérite une rénovation."

Plusieurs travaux doivent donc être faits en urgence: sur la couverture en tuiles romaines qui prend l'eau, sur les murs extérieurs avec un nouveau revêtement plus étanche, ainsi bien sûr que la restauration des fresques intérieures, rongées par l'humidité.

100.000 euros pour sauver la chapelle

"La chapelle n'étant pas classée, elle ne peut prétendre à aucune subvention publique" explique Louis Bessières, membre de la société d'études historiques et scientifiques de Sète qui participe à cet appel aux dons.

"Il y a beaucoup de remontées d'humidité dans les murs, et si l'on veut restaurer les fresques il faut soigner le mal à sa source. Chaque don, aussi modeste soit-il, peut y contribuer."

Pour participer, il suffit d'aller sur le site de la Fondation du patrimoine

La chapelle en 1932 - Capture d'écran

La chapelle en 2023 © Radio France - Guillaume Roulland

Des fresques très dégradées © Radio France - Guillaume Roulland

Réparations de fortune © Radio France - Guillaume Roulland